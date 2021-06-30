Франція cкасувала останні коронавірусні обмеження

Франція в середу скасувала останні обмеження, пов'язані з коронавірусом, в рамках фінального четвертого етапу послаблень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Після того, як 10 днів тому було скасовано комендантську годину, новий і останній крок призведе до зняття обмежень для всіх закладів, включаючи ресторани, бари, кінотеатри, магазини, музеї, готелі, бібліотеки, церкви, тренажерні зали та органи державного управління. Нічним клубам дозволять відкритися 9 липня.

З середи також буде дозволено відновити спортивні заходи, фестивалі та концерти просто неба, при цьому учасникам необхідно буде пред'явити негативний тест, документ про одужання або вакцинацію, якщо в заході беруть участь понад 1000 учасників.

Цей останній раунд ослаблення обмежень набув чинності, оскільки кількість випадків COVID-19 продовжує знижуватися, і в понеділок було зареєстровано 509 нових випадків.

Нагадаємо, у Франції станом на 27 червня кількість госпіталізованих хворих на коронавірус знизилась до менше 9 тисяч вперше за останні вісім місяців - з жовтня 2020 року.

Щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали 49,5% населення країни, і близько третини - 31,6% - завершили курс вакцинації.