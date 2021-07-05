Во Франции опасаются новой волны эпидемии

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что прирост заражений коронавируса в стране больше не снижается и есть риск новой волны эпидемии даже раньше, чем считалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Уже пять дней число заражений не уменьшается - наоборот, возобновился рост, из-за более заразного штамма "Дельта". Пример Великобритании показывает, что мы можем увидеть новую волну уже с конца июля. Мы можем это предотвратить и ограничить ее масштабы для сферы здравоохранения - продолжая вакцинацию, соблюдение дистанции и тестирование", - отметил глава Минздрава.

Спикер правительства Габриэль Атталь отметил, что количество случаев штамма "Дельта" удваивается почти каждую неделю и уже составляет 30% от всех заражений, тогда как в конце июня это было еще 10%. Он добавил, что в этой ситуации правительство ставит на вакцинацию и допускает возможность сделать её обязательной для персонала, обеспечивающего уход.

На воскресенье в больницах оставалось около 7900 больных коронавирусом, из которых около 1100 - в реанимации, что меньше, чем неделю назад.

Напомним, 30 июня Франция отменила последние карантинные ограничения для многих заведений, включая рестораны, бары, кинотеатры, магазины, музеи, гостиницы, библиотеки, церкви, тренажерные залы и органы государственного управления. Ночным клубам позволят открыться 9 июля.