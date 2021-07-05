У Польщі автобус з дітьми в’їхав у військову машину, є постраждалі

У Польщі в Любуському воєводстві сталася ДТП за участі автобуса з дітьми та колони військової техніки, внаслідок якої одну дитину екстрено госпіталізували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інцидент стався близько 11 ранку 5 липня на двохсотому кілометрі траси між Зеленою Гурою та містом Нова Суль.

За попередньою інформацією, автобус з вісьмома людьми, з яких 7 - діти віком 11-15 років, в’їхав у військову машину, яка була замикаючою в колоні техніки і на момент події стояла на обочині, прикриваючи вантажівку попереду. Всередині нікого не було.

12-річну дівчинку після аварії екстрено госпіталізували гелікоптером. Ще четверо дітей з автобуса отримали менш серйозні травми. Їм наклали пов’язки на місці і забрали у лікарню для детальнішого обстеження.

Траса на Вроцлав на найближчі кілька годин перекрита. Причини аварії з'ясовуються.