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В Польше автобус с детьми въехал в военную машину, есть пострадавшие

Понедельник, 5 июля 2021, 14:34

В Польше в Любуском воеводства произошло ДТП с участием автобуса с детьми и колонны военной техники, в результате которой одного ребенка экстренно госпитализировали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел около 11 утра 5 июля на двухсотом километре трассы между Зеленой Гурой и городом Нова Суль.

 

По предварительной информации, автобус с восемью людьми, из которых 7 - дети 11-15 лет, въехал в военную машину, которая была замыкающей в колонне техники и в момент происшествия стояла на обочине, прикрывая грузовик впереди. Внутри никого не было.

12-летнюю девочку после аварии экстренно отправили в больницу на вертолете. Еще четверо детей из автобуса получили менее серьезные травмы. Им наложили повязки на месте и забрали в больницу для более детального обследования.

Трасса на Вроцлав на ближайшие несколько часов перекрыта. Причины аварии выясняются.

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