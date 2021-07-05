В Польше автобус с детьми въехал в военную машину, есть пострадавшие

В Польше в Любуском воеводства произошло ДТП с участием автобуса с детьми и колонны военной техники, в результате которой одного ребенка экстренно госпитализировали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел около 11 утра 5 июля на двухсотом километре трассы между Зеленой Гурой и городом Нова Суль.

По предварительной информации, автобус с восемью людьми, из которых 7 - дети 11-15 лет, въехал в военную машину, которая была замыкающей в колонне техники и в момент происшествия стояла на обочине, прикрывая грузовик впереди. Внутри никого не было.

12-летнюю девочку после аварии экстренно отправили в больницу на вертолете. Еще четверо детей из автобуса получили менее серьезные травмы. Им наложили повязки на месте и забрали в больницу для более детального обследования.

Трасса на Вроцлав на ближайшие несколько часов перекрыта. Причины аварии выясняются.