В ЄС виступили проти російського "закону про шампанське"

В ЄС висловили невдоволення новим російським указом який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми звісно ж знаємо про новий російський законопроєкт стосовно алкогольних і винних напоїв, і він матиме вплив на експорт вина. Ми будемо робити все необхідне, щоб виявити нашу незгоду і занепокоєність цим законом" - сказала вона.

В ЄК при цьому кілька разів зазначили, що це ще не закон, а тільки його проєкт. При цьому президент РФ вже підписав відповідний указ 2 липня.

"Ми робитимемо все необхідне для захисту наших прав і зробимо потрібні кроки, якщо цей закон набуде чинності" - сказала представниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин та зобов'язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино". Ще тоді Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших зупинив постачання до Росії.

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, діє протилежне правило – "шампанським" можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення.