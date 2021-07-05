Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Орбан став першим лідером ЄС, включеним у список ворогів преси

До Литви з Білорусі за останню добу пробралися більше сотні нелегальних мігрантів

В ЄС виступили проти російського "закону про шампанське"

В МЗС Грузії розповіли, чи бачать шлях до НАТО для України та Грузії без ПДЧ






В ЄС виступили проти російського "закону про шампанське"

Понеділок, 5 липня 2021, 14:56

В ЄС висловили невдоволення новим російським указом який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми звісно ж знаємо про новий російський законопроєкт стосовно алкогольних і винних напоїв, і він матиме вплив на експорт вина. Ми будемо робити все необхідне, щоб виявити нашу незгоду і занепокоєність цим законом" - сказала вона.

В ЄК при цьому кілька разів зазначили, що це ще не закон, а тільки його проєкт. При цьому президент РФ вже підписав відповідний указ 2 липня.

"Ми робитимемо все необхідне для захисту наших прав і зробимо потрібні кроки, якщо цей закон набуде чинності" - сказала представниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин та зобов'язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино". Ще тоді  Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших зупинив постачання до Росії.

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, діє протилежне правило – "шампанським" можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля
powered by lun.ua