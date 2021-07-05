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В Іспанії відновлюють обмеження на нічне життя через зараження молоді

Понеділок, 5 липня 2021, 17:21

Деякі регіони Іспанії відновлюють обмеження нічного життя лише через декілька тижнів після їх скасування, що є частиною спроби зупинити зростаючу кількість заражень коронавірусом серед невакцинованих молодих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Побоюючись, що зростання числа випадків коронавірусу може напружити медичні служби, медичні працівники в деяких районах країни також поспішають охопити вакцинами людей до 30 років.

У п’ятницю 14-денний рівень зараження серед молоді у віці від 20 до 29 років майже втричі перевищував середній показник по країні.

Вірус також поширився серед підлітків внаслідок поїздок та вечірок з нагоди закінчення навчального року.

Тисячі людей перебувають в ізоляції по всій країні після того, як понад 1000 заражень були пов’язані зі студентськими поїздками на острови Майорка.

Обмеження на нічне життя буде встановлене щонайменше в 16 містах північного регіону Кантабрії, що лідирує за кількістю нових випадків коронавірусу в Іспанії.

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Іспанія
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