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В Испании восстанавливают ограничения на ночную жизнь из-за заражения молодежи

Понедельник, 5 июля 2021, 17:21

Некоторые регионы Испании восстанавливают ограничения ночной жизни только через несколько недель после их отмены, что является частью попытки остановить растущее количество заражений коронавируса среди невакцинированных молодых людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Опасаясь, что рост числа случаев коронавируса может напрячь медицинские службы, медицинские работники в некоторых районах страны также спешат охватить вакцинами людей до 30 лет.

В пятницу 14-дневный уровень заражения среди молодежи в возрасте от 20 до 29 лет почти втрое превышал средний показатель по стране.

Вирус также распространился среди подростков в результате поездок и вечеринок по случаю окончания учебного года.

Тысячи людей находятся в изоляции по всей стране после того, как более 1000 заражений были связаны со студенческими поездками на острова Майорка.

Ограничения на ночную жизнь будет установлены по меньшей мере в 16 городах северного региона Кантабрии, что лидирует по количеству новых случаев коронавируса в Испании.

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