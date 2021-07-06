Німеччина послабила обмеження на в'їзд з Росії, Британії і ще кількох країн

Німеччина здійснила черговий перегляд класифікації країн світу за ступенем ризику зараження коронавірусом і послабила правила в'їзду з Росії та ще кількох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Інституту імені Роберта Коха в ніч на 6 липня, Росія, Португалія, Велика Британія, Індія і Непал більше не належать до переліку країн, в яких широко розповсюджені варіанти коронавірусу. Ці країни тепер вважаються "регіонами з високим рівнем розповсюдженням вірусу SARS-CoV-2".

Це означає, що для осіб, які прибувають з цих країн до Німеччини, не діятимуть багато запроваджених раніше обмежень.

Зокрема, в'їзд до Німеччини дозволяється всім категоріям туристів, а не тільки власникам німецького громадянства або дозволу на проживання. При цьому повністю вакциновані зареєстрованими на території ЄС препаратами, і ті, у кого є довідка про перенесене інфікування коронавірусом, звільняються від необхідності дотримуватися карантину.

Для інших мандрівників тривалість карантину становитиме 10 днів. Карантин можна закінчити достроково, якщо найраніше через п'ять днів після в'їзду до Німеччини пред'явити повторний негативний тест.

Україна, згідно з класифікацією Інституту імені Роберта Коха, станом на 6 липня, не належить до переліку країн, де існує ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, з 25 червня Німеччина дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.