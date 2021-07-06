Германия ослабила ограничения на въезд из России, Британии и еще нескольких стран

Германия осуществила очередной пересмотр классификации стран мира по степени риска заражения коронавирусом и ослабила правила въезда из России и еще нескольких стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно информации, опубликованной на сайте Института имени Роберта Коха в ночь на 6 июля, Россия, Португалия, Великобритания, Индия и Непал больше не входят в перечень стран, в которых широко распространены варианты коронавируса. Эти страны теперь считаются "регионами с высоким уровнем распространением вируса SARS-CoV-2".

Это означает, что для лиц, прибывающих из этих стран в Германию, не будут действовать много введенных ранее ограничений.

В частности, въезд в Германию разрешается всем категориям туристов, а не только владельцам немецкого гражданства или вида на жительство. При этом полностью вакцинированные зарегистрированными на территории ЕС препаратами, и те, у кого есть справка о перенесенном инфицировании коронавирусом, освобождаются от необходимости соблюдать карантин.

Для других путешественников продолжительность карантина составит 10 дней. Карантин можно закончить досрочно, если через пять дней после въезда в Германию предъявить повторный отрицательный тест.

Украина, согласно классификации Института имени Роберта Коха, по состоянию на 6 июля, не принадлежит к странам, где существует риск заражения коронавируса.

Напомним, Германия с 25 июня разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.