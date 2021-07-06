У Чехії стався вибух на заводі біопалива, 4 поранених

У Чехії внаслідок вибуху на заводі біопалива компанії Preol поблизу міста Літомержиці постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Вибух стався близько 23 години у понеділок, 5 липня. Як повідомив речник рятувальної служби, чотирьох працівників госпіталізували з опіками, одного - із серйозними. До гасіння пожежі були залучені 12 пожежних бригад.

Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu. pic.twitter.com/Ek2w93kNfe — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 5, 2021

Спершу рятувальники оголосили третій, найвищий рівень тривоги, але повідомляється, що витоку небезпечних речовин не сталося і ніякої небезпеки для місцевих мешканців немає.

З перших подробиць відомо, що перед основним вибухом працівники заводу намагались розібратися із займанням проводки. Після цього стався вибух гексану. Ніхто не очікував цього, тому що лінія була перекрита.

"Працівники кажуть, що дотримувались усіх інструкцій і зараз незрозуміло, як це могло статися", - розповів речник компанії Карел Ганзелка.

Компанія Preol, що входить до групи Agrofert, є одним з найбільших в країні виробників біопалива з ріпака.