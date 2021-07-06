В Чехии произошел взрыв на заводе биотоплива, 4 раненых

В Чехии в результате взрыва на заводе биотоплива компании Preol вблизи города Литомержице пострадали четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Взрыв произошел около 23 часов в понедельник, 5 июля. Как сообщил представитель спасательной службы, четырех сотрудников госпитализировали с ожогами, одного - с серьезными. К тушению пожара были привлечены 12 пожарных бригад.

Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu. pic.twitter.com/Ek2w93kNfe — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 5, 2021

Сначала спасатели объявили третий, самый высокий уровень тревоги, но сообщается, что утечки опасных веществ не произошло и никакой опасности для местных жителей нет.

С первых подробностей известно, что перед основным взрывом работники завода пытались разобраться с воспламенением проводки. После этого произошел взрыв гексана. Никто не ожидал этого, потому что линия была перекрыта.

"Сотрудники говорят, что придерживались всех инструкций и сейчас непонятно, как это могло произойти", - рассказал представитель компании Карел Ганзелка.

Компания Preol, входящая в группу Agrofert, является одним из крупнейших в стране производителей биотоплива из рапса.