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В Чехии произошел взрыв на заводе биотоплива, 4 раненых

Вторник, 6 июля 2021, 12:07

В Чехии в результате взрыва на заводе биотоплива компании Preol вблизи города Литомержице пострадали четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Взрыв произошел около 23 часов в понедельник, 5 июля. Как сообщил представитель спасательной службы, четырех сотрудников госпитализировали с ожогами, одного - с серьезными. К тушению пожара были привлечены 12 пожарных бригад.

Сначала спасатели объявили третий, самый высокий уровень тревоги, но сообщается, что утечки опасных веществ не произошло и никакой опасности для местных жителей нет.

С первых подробностей известно, что перед основным взрывом работники завода пытались разобраться с воспламенением проводки. После этого произошел взрыв гексана. Никто не ожидал этого, потому что линия была перекрыта.

"Сотрудники говорят, что придерживались всех инструкций и сейчас непонятно, как это могло произойти", - рассказал представитель компании Карел Ганзелка.

Компания Preol, входящая в группу Agrofert, является одним из крупнейших в стране производителей биотоплива из рапса.

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