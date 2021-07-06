У Польщі вертоліт впав до озера, постраждали троє українців

Троє людей витягли з води після того, як у вівторок вранці приватний вертоліт впав в озеро в Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Вертоліт впав до озера Талти. Інформацію про аварію рятувальники отримали о 9:26.

За повідомленнями очевидців, незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки остаточно не впав у воду. Машина повністю затонула.

Троє людей опинились у воді. Туристи, що проїжджали повз на моторному човні, підібрали постраждалих. Потім пасажирів вертольота доставили до лікарні.

Повідомляється, що на борту вертольота перебували громадяни України, які проживають у Польщі. Найважче поранену жінку з пошкодженням хребта доставили до лікарні в Гіжицькому. Її 17-річну дочку - також із пошкодженим хребтом - вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби було доставлено до Ольштина. Пілота доставили до лікарні у Гіжицькому для спостереження.

Уламки вертольота на глибині 13 метрів вже оглянули пожежники. Інших людей на борту не було.

Виявлено також витік палива в озеро. Як додав Рафал Мельник з ольштинської пожежної частини, витік не небезпечний, оскільки паливо випаровується.