У Фінляндії першою дозою вакцинували понад 60% населення

У Фінляндії щеплення принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу отримали понад 60% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У Національному інституті охорони здоров’я THL повідомили, що загалом в країні щеплені вже 3,6 млн осіб - з близько 5,5 млн населення.

Першою дозою щеплені 60,5%. Завершили вакцинацію наразі 20,9% населення.

Як свідчать дані Європейського центру попередження і контролю захворювань (ECDC), Фінляндія - серед перших у ЄС за темпами щеплення першою дозою, але при цьому у ній суттєво відстають показники щеплення другою дозою.

Нагдаємо, в країні побоювалися сплеску захворюваності після повернення з російського Санкт-Петербурга 800 фінських футбольних фанатів, що їздили туди на матчі Євро-2020. Після повернення більш ніж у третини з них підтвердили коронавірус.