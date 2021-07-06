В Финляндии первой дозой вакцинировали более 60% населения

В Финляндии прививки по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса получили более 60% населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В Национальном институте здравоохранения THL сообщили, что всего в стране привиты уже 3,6 млн человек - из около 5,5 млн населения.

Первой дозой привиты 60,5%. Завершили вакцинацию уже 20,9% населения.

Как свидетельствуют данные Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний (ECDC), Финляндия - среди первых в ЕС по темпам прививки первой дозой, но при этом в ней существенно отстают показатели прививки второй дозой.

Напомним, в стране опасались всплеска заболеваемости после возвращения из российского Санкт-Петербурга 800 финских футбольных фанатов, ездивших туда на матчи Евро-2020. По возвращении более чем у трети из них подтвердили коронавирус.