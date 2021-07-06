Невідомий вчинив напад з ножем в аеропорту Дюссельдорфа, є постраждалий

Внаслідок нападу ножем в аеропорту Дюссельдорфа постраждала одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RP Online.

Речниця федеральної поліції Німеччини заявила у вівторок, що зловмисник втік, і його розшукує федеральна та земельна поліція.

Потерпілий перебуває на шляху до лікарні.

Андре Гартвіч, речник поліції Дюссельдорфа, заявив, що напад стався біля автомату видачі квитків для паркування на багатоповерховій автостоянці Р12.

Ймовірно, причиною стала суперечка щодо територіальних претензій серед бездомних.

"Ми знаємо імена двох людей" – сказав він.

Ні безпека польотів, ні пасажири не опинились під загрозою, додав Гартвіч.