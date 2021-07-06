Неизвестный совершил нападение с ножом в аэропорту Дюссельдорфа, есть пострадавший

В результате нападения ножом в аэропорту Дюссельдорфа пострадал один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RP Online.

Представитель федеральной полиции Германии заявила во вторник, что злоумышленник скрылся, и его разыскивает федеральная и земельная полиция.

Пострадавший находится на пути в больницу.

Андре Гартвич, представитель полиции Дюссельдорфа, заявил, что нападение произошло у автомата выдачи билетов для парковки на многоэтажной автостоянке Р12.

Вероятно, причиной стал спор относительно территориальных претензий среди бездомных.

"Мы знаем имена двух людей", - сказал он.

Ни безопасность полетов, ни пассажиры не оказались под угрозой, добавил Гартвич.