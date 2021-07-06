Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Франция обещает в ближайшие дни отреагировать на российский "закон о шампанском"

В Польше вертолет упал в озеро, пострадали трое украинцев

В Беларуси осудили оппозиционера Виктора Бабарико, которого не допустили к выборам

В Скандинавии фиксируют рекордную жару, в Лапландии +34






Неизвестный совершил нападение с ножом в аэропорту Дюссельдорфа, есть пострадавший

Вторник, 6 июля 2021, 15:07

В результате нападения ножом в аэропорту Дюссельдорфа пострадал один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RP Online.

Представитель федеральной полиции Германии заявила во вторник, что злоумышленник скрылся, и его разыскивает федеральная и земельная полиция.

Пострадавший находится на пути в больницу.

Андре Гартвич, представитель полиции Дюссельдорфа, заявил, что нападение произошло у автомата выдачи билетов для парковки на многоэтажной автостоянке Р12.

Вероятно, причиной стал спор относительно территориальных претензий среди бездомных.

"Мы знаем имена двух людей", - сказал он.

Ни безопасность полетов, ни пассажиры не оказались под угрозой, добавил Гартвич.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua