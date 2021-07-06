МЗС Естонії відреагувало на затримання свого консула у Санкт-Петербурзі

В МЗС Естонії назвали безпідставним затримання естонського консула Марка Лятте у Санкт-Петербурзі і засудили цей крок російської влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Аарі Леммік, керівник департаменту зв’язків з громадськістю естонського МЗС, підтвердив затримання Марта Лzтте.

"Консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті і був затриманий ФСБ на півтори години під час виходу із засідання. Його звинуватили у привласненні конфіденційних матеріалів", - пояснив Леммік.

За його словами, це сфабриковане та необґрунтоване звинувачення.

" З точки зору Естонії, цей інцидент ілюструє той факт, що Росія обрала шлях конфронтації у спілкуванні, замість того щоб бути конструктивною і змінити цю негативну тенденцію у відносинах з Європейським Союзом . Це ще один приклад для нас, що Росія не зацікавлена ​​в конструктивних відносинах зі своїми сусідами ", - додав Леммік.

Міністерство закордонних справ засуджує затримання Лятте і називає його провокацією.

"Наша реакція полягає в тому, що ми засуджуємо дії Росії. Вони є незаконними, провокаційними та завдають шкоди державам-членам Європейського Союзу та Європейському Союзу в цілому. В інтересах Естонії - мати добрих сусідів і конструктивні відносини зі своїми сусідами", - сказав Леммік .

"Ми очікуємо, що Росія буде дотримуватися принципів міжнародного права у своїй поведінці", - додав він.

Як повідомлялося, ФСБ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при спробі отримати інформацію закритого характеру від росіянина.