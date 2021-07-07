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Сийярто в Вильнюсе напомнил о претензиях к вопросам языка, образования и "Миротворцу"

Среда, 7 июля 2021, 11:09

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто значительную часть своего выступления на Конференции реформ в Украине в Вильнюсе посвятил напоминаниям Киеву о претензиях к вопросам образовательных и языковых прав венгерского меньшинства, а также работе сайта "Миротворец".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Петер Сийярто вспомнил моменты поддержки Венгрией стремлений Украины к сближению с ЕС и после этого перешел к проблемным вопросам.

В частности, он напомнил, что венгерское меньшинство на Закарпатье столетиями проживает на этой территории и Венгрия хочет больших возможностей для украинских венгров в сфере языка и образования.

"Мы не просим ничего дополнительного или чрезвычайного. Мы просим только вернуть венграм права, которые они имели до изменений в законодательство - использование языка в образовательной сфере, как это было раньше, и использование родного языка в СМИ, культуре и публичной администрации", - сказал Петер Сийярто.

Он заявил также, что Венгрия надеется на закрытие сайта, который указывает "врагов Украины и где упоминаются представители венгерского меньшинства и собственно Венгрии", явно имея в виду сайт "Миротворец".

Недавно глава МИД Венгрии поднимал эти же вопросы в ПАСЕ.

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