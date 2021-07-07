У Німеччині арештували подвійного агента, звинуваченого в шпигунстві на користь Китаю

Влада Німеччини заарештувала колишнього шпигуна німецької секретної служби за підозрою в тому, що він вів "розвідувальну діяльність" щодо Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За даними федеральної прокуратури, ця людина нібито постачала секретну службу Китаю інформацією майже десять років, починаючи з 2010 року.

Однак в той же час він був інформатором Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). Німецька телекомпанія ARD повідомила, що цей чоловік, якому зараз 75 років, протягом 50 років постачав BND інформацією, ведучи "подвійне життя".

Публічно він був політологом, працюючи у Фонді Ганнса Зайделя - фонді політичних досліджень, тісно пов'язаному з Християнським соціальним союзом (ХСС), баварській сестринській партії консерваторів Ангели Меркель - з 1980-х років до виходу на пенсію. Він також керує аналітичним центром з 2001 року.

Підозрюваний був затриманий в понеділок за звинуваченням, висунутим в травні, повідомила прокуратура.

В рамках своєї роботи він часто їздив за кордон, наприклад, для гостьових лекцій, по "колишньому Радянському Союзу, а потім по Росії, Балканам, Південній Африці і Південній Азії". Фонд Ганнса Зайделя повідомив, що не знав про діяльність цієї людини в BND.

У 2010 році, за даними прокуратури, він поїхав в Шанхай на лекцію, і до нього підійшли "співробітники китайської розвідки, щоб схилити його до співпраці".

"Згодом, до листопада 2019 року, обвинувачений регулярно надавав інформацію китайській розвідці напередодні або після державних візитів або міжнародних конференцій, а також про поточні справи", - йдеться в заяві прокуратури.