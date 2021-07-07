В Германии арестовали двойного агента, обвиняемого в шпионаже в пользу Китая

Власти Германии арестовали бывшего шпиона немецкой секретной службы Германии по подозрению в том, что он вел "разведывательную деятельность" в отношении Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По данным федеральной прокуратуры, этот человек якобы снабжал секретную службу Китая информацией почти десять лет, начиная с 2010 года.

Однако в то же время он был информатором Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Немецкая общественная телекомпания ARD сообщила, что этот мужчина, которому сейчас 75 лет, в течение 50 лет снабжал BND информацией, ведя "двойную жизнь".

Публично он был политологом, работая в Фонде Ханнса Зайделя - фонде политических исследований, тесно связанном с Христианским социальным союзом (ХСС), баварской сестринской партией консерваторов Ангелы Меркель - с 1980-х годов до выхода на пенсию. Он также руководит аналитическим центром с 2001 года.

Подозреваемый был задержан в понедельник по обвинению, предъявленному в мае, сообщила прокуратура.

В рамках своей работы он часто ездил за границу, например, для гостевых лекций, по "бывшему Советскому Союзу, а затем по России, Балканам, Южной Африке и Южной Азии". Фонд Ханнса Зайделя сообщил, что не знал о деятельности этого человека в BND.

В 2010 году, по данным прокуратуры, он поехал в Шанхай на лекцию, и к нему подошли "сотрудники китайской разведки, чтобы склонить его к сотрудничеству".

"Впоследствии, до ноября 2019 года, обвиняемый регулярно предоставлял информацию китайской разведке накануне или после государственных визитов или международных конференций, а также о текущих делах", - говорится в заявлении прокуратуры.