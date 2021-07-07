14 ракет вразили базу з військовими США в Іраку, є постраждалі

Щонайменше 14 ракет вразили іракську авіабазу, що приймає американські та інші міжнародні сили, поранення отримали двоє людей.

Про це заявила коаліція під керівництвом США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Двоє людей були легко поранені внаслідок ракетного обстрілу авіаційної бази Ейн аль-Асад на заході Іраку, заявив прессекретар коаліції полковник армії США Вейн Маротто. Спочатку він повідомив про трьох поранених. Ракети приземлилися як на саму базу, так і на її периметр.

Іракські військові джерела заявили, що ракетна установка, закріплена на задній частині вантажівки, була використана під час атаки в середу на авіабазу Ейн аль-Асад і була знайдена на сільськогосподарських угіддях поблизу.

Поки жодна з організацій не взяла відповідальність за напади, які стали частиною недавньої хвилі нападів, спрямованої проти американських військ або районів, де вони діють в Іраку та Сирії.

У вівторок безпілотник атакував аеропорт Ербіль на півночі Іраку, поціливши в американську базу на території аеропорту.

У понеділок три ракети також приземлилися на базі Ейн аль-Асад, не спричинивши жертв.

Іракські бойовики, пов’язані з Іраном, пообіцяли помститися після того, як минулого місяця в результаті американських ударів по іраксько-сирійському кордону загинули четверо їх членів.

Іран заперечує звинувачення США у підтримці нападів на американські сили в Іраку та Сирії, одночасно засуджуючи авіаудари США по бойовиках, яких підтримує Іран.