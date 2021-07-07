14 ракет поразили базу с военными США в Ираке, есть пострадавшие

По меньшей мере 14 ракет поразили иракскую авиабазу, принимающую американские и другие международные силы, ранения получили два человека.

Об этом заявила коалиция под руководством США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Два человека были легко ранены в результате ракетного обстрела авиационной базы Эйн аль-Асад на западе Ирака, заявил пресс-секретарь коалиции полковник армии США Уэйн Маротто. Сначала он сообщил о трех раненых. Ракеты приземлились как на саму базу, так и на ее периметр.

Иракские военные источники заявили, что ракетная установка, закрепленная на задней части грузовика, была использована во время атаки в среду на авиабазу Эйн аль-Асад и была найдена на сельскохозяйственных угодьях поблизости.

Пока ни одна из организаций не взяла ответственность за нападения, которые стали частью недавней волны нападений, направленной против американских войск или районов, где они действуют в Ираке и Сирии.

Во вторник беспилотник атаковал аэропорт Эрбиль на севере Ирака, попав в американскую базу на территории аэропорта.

В понедельник три ракеты также приземлились на базе Эйн аль-Асад, а не вызвав жертв.

Иракские боевики, связанные с Ираном, пообещали отомстить после того, как в прошлом месяце в результате американских ударов по иракско-сирийской границе погибли четверо их членов.

Иран отрицает обвинения США в поддержке нападений на американские силы в Ираке и Сирии, одновременно осуждая авиаудары США по боевикам, которых поддерживает Иран.