Трамп анонсував позов проти Google, Twitter і Facebook

Колишній президент США Дональд Трамп заявив про плани подати до суду на технічних гігантів Google, Twitter і Facebook, стверджуючи, що він став жертвою цензури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Груповий позов також спрямований на керівників трьох компаній.

У січні акаунти Трампа у соцмережах були заблоковані через проблеми безпеки внаслідок заворушень у Капітолії, очолюваних його прихильниками.

У середу Дональд Трамп назвав позов "дуже красивим розвитком нашої свободи слова".

На пресконференції зі свого гольф-курорту в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, він висловився проти соціальних мереж та демократів, яких він звинуватив у підтримці дезінформації.

Він додав, що якщо технічні компанії можуть заблокувати президента, "вони можуть це робити з будь-ким".

Дональд Трамп, який звик висловлюватися в соціальних мережах, тепер змушений поширювати свої заяви через пресрелізи. З січня колишньому президенту США заборонили доступ до соціальних мереж, включаючи Twitter, Facebook, Instagram, Youtube або Snapchat, після нападу його прихильників на Капітолій 6 січня.