В уряді Франції розкритикували Угорщину за закон проти ЛГБТ

Міністр з європейських справ Франції Клеман Боне розкритикував новий закон Угорщини проти ЛГБТ, який забороняє школам використовувати матеріали, що вважаються "сприянням гомосексуалізму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Боне назвав закон "негідним" і "скандалом для Європи", зазанчивши, що вважає необхідними заходи Єврокомісії проти Угорщини у зв’язку з цим.

Міністр зауважив, що незмінний прем’єр Угорщини Віктор Орбан "грає на гомофобських настроях", а також зазначив, що лідерка французьких крайніх правих Марін Ле Пен, вочевидь, поділяє його позиції.

Нагадаємо, законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

7 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції. Угорщина цю вимогу відхилила.

Очікується, що консервативний союзник Угорщини, Польща, заблокує будь-яку спробу накласти максимальне покарання ЄС, яким може бути призупинення права голосу Будапешта при ухваленні колективних рішень.