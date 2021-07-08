В правительстве Франции раскритиковали Венгрию за закон против ЛГБТ

Министр по европейским делам Франции Клеман Боне раскритиковал новый закон Венгрии против ЛГБТ, запрещающий школам использовать материалы, которые считаются "содействием гомосексуализму".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Боне назвал закон "недостойным" и "скандалом для Европы", отметив, что считает необходимыми меры Еврокомиссии против Венгрии в связи с этим.

Министр отметил, что неизменный премьер Венгрии Виктор Орбан "играет на гомофобских настроениях", а также отметил, что лидерка французских крайне правых Марин Ле Пен, очевидно, разделяет его позиции.

Напомним, законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.

7 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции. Венгрия это требование отклонила.

Ожидается, что консервативный союзник Венгрии, Польша, заблокирует любую попытку наложить максимальное наказание ЕС, которым может быть приостановление права голоса Будапешта при принятии коллективных решений.