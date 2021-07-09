У Швеції розбився літак з парашутистами, загинули 9 осіб

Невеликий літак розбився поблизу аеропорту міста Еребру у Швеції, внаслідок чого загинули всі 9 людей на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Expressen.

Аварія сталася у четвер близько 19:20. Літак впав майже відразу після злету, а потім загорівся вже на землі. Загинули пілот і вісім парашутистів.

Це був одномоторний легкий багатоцільовий літак DHC-2 Beaver. Літак був орендований у місті Сконе на так званий "стрибковий тиждень", який проходить між 5 і 9 липня.

Експерти поліції та Шведська рада з розслідування нещасних випадків протягом ночі працювали над розслідуванням на місці аварії.

Причини аварії поки невідомі. Поліція також заявила, що не збирається виходити з будь-якою додатковою інформацією протягом ночі.