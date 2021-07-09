В Швеции разбился самолет с парашютистами, погибли 9 человек

Небольшой самолет разбился вблизи аэропорта города Эребру в Швеции, в результате чего погибли все 9 человек на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

Авария произошла в четверг около 19:20. Самолет упал почти сразу после взлета, а затем загорелся уже на земле. Погибли пилот и восемь парашютистов.

Это был одномоторный легкий многоцелевой самолет DHC-2 Beaver. Самолет был арендован в городе Сконе для так называемой "прыжковой недели", который проходит между 5 и 9 июля.

Эксперты полиции и Шведский совет по расследованию несчастных случаев в течение ночи работали над расследованием на месте аварии.

Причины аварии пока неизвестны. Полиция также заявила, что не собирается выходить с какой-либо дополнительной информации в течение ночи.