У Берліні побили журналіста, який змушений був виїхати з Туреччини після критики Ердогана

Турецький журналіст у вигнанні Ерк Акарер, відомий своєю критикою президента Реджепа Таїпа Ердогана, став жертвою нападу біля свого будинку в столиці Німеччини, в результаті чого отримав травму голову.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Він написав у лікарні, що його життю нічого не загрожує і що він знає своїх нападників, але "не капітулює перед фашизмом." Наразі він та його родина знаходяться під захистом поліції.

Чан Дундар, ще один турецький журналіст, який також перебуває у вигнанні у Берліні, написав в Твіттері, що напад був прямим повідомленням Ердогана: "У мене довга рука. Ми можемо напасти на журналіста-дисидента навіть у Берліні", процитував Дундар Еродогана.

Акарер переїхав до Німеччини в 2017 році за сприяння "Репортерів без кордонів" (RSF) після того, як йому та трьом колегам було пред'явлено звинувачення в публікації секретної інформації про діяльність державної безпеки та розвідки.

Журналісти написали репортаж про смерть турецького розвідника в Лівії.