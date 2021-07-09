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В Берлине избили журналиста, который вынужден был уехать из Турции после критики Эрдогана

Пятница, 9 июля 2021, 09:59

Турецкий журналист в изгнании Эрк Акарер, известный своей критикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стал жертвой нападения возле своего дома в столице Германии, в результате чего получил травму голову.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Он написал в больнице, что его жизни ничего не угрожает и что он знает нападавших, но "не капитулирует перед фашизмом." Сейчас он и его семья находятся под защитой полиции.

Чан Дундар, еще один турецкий журналист, который также находится в изгнании в Берлине, написал в Твиттере, что нападение было прямым сообщением Эрдогана: "У меня длинная рука. Мы можем напасть на журналиста диссидента даже в Берлине", - процитировал Дундар Еродогана.

Акарер переехал в Германию в 2017 году при содействии "Репортеров без границ" (RSF) после того, как ему и трем коллегам было предъявлено обвинение в публикации секретной информации о деятельности государственной безопасности и разведки.

Журналисты написали репортаж о смерти турецкого разведчика в Ливии.

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