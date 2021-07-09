Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В австрійських Альпах зійшов з рейок і впав у річку вагон потяга, є постраждалі

Комуністичну партію Німеччини не допустили до участі у парламентських виборах

У Швеції розбився літак з парашутистами, загинули 9 осіб

У Польщі вдруге затримали велику групу мігрантів, що прибули через кордон з Білоруссю






У Польщі повністю вакцинували вже більше третини населення

П'ятниця, 9 липня 2021, 10:29

У Польщі завершили курс щеплення від коронавірусу отримали вже понад 14,5 млн осіб - більше третини з 38-мільйонного населення країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У цю статистику включені люди, які отримали обидві дози вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, або одну необхідну дозу Johnson&Johnson.

Лише першою дозою наразі щеплені понад 17,2 млн осіб.

Загалом у Польщі зробили понад 30,7 мільйонів щеплень.

Нагадаємо, Польща вже розпочала щеплення у тому числі підлітків віком 12-15 років, їм пропонують вакцину Pfizer-BioNTech - поки єдину з тих, що отримали допуск регулятора ЄС для застосування у цій віковій групі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua