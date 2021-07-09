В Польше полностью вакцинировали уже более трети населения

В Польше завершили курс прививок от коронавируса уже более 14,5 млн человек - больше трети из 38-миллионного населения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В эту статистику включены люди, которые получили обе дозы вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson.

ℹ️ Wykonaliśmy 30 739 367 szczepień



1️⃣ dawką wykonano 17 254 158 szczepień



✅ w pełni zaszczepionych jest 14 511 120 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)



Więcej szczegółów na https://t.co/UwXeOSD9rM pic.twitter.com/mRal2OZR5Z — #SzczepimySię (@szczepimysie) July 8, 2021

Только первой дозой привиты и ожидают вторую более 17,2 млн человек.

Всего в Польше сделали более 30,7 млн прививок.

Напомним, Польша уже начала вакцинацию в том числе подростков в возрасте 12-15 лет, им предлагают вакцину Pfizer-BioNTech - пока единственную из получивших допуск регулятора ЕС для применения в этой возрастной группе.