Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В австрийских Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда, есть пострадавшие

Коммунистическую партию Германии не допустили к участию в парламентских выборах

В Швеции разбился самолет с парашютистами, погибли 9 человек

В Польше задержали вторую большую группу мигрантов, прибывших из Беларуси






В Польше полностью вакцинировали уже более трети населения

Пятница, 9 июля 2021, 10:29

В Польше завершили курс прививок от коронавируса уже более 14,5 млн человек - больше трети из 38-миллионного населения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В эту статистику включены люди, которые получили обе дозы вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson.

Только первой дозой привиты и ожидают вторую более 17,2 млн человек.

Всего в Польше сделали более 30,7 млн прививок.

Напомним, Польша уже начала вакцинацию в том числе подростков в возрасте 12-15 лет, им предлагают вакцину Pfizer-BioNTech - пока единственную из получивших допуск регулятора ЕС для применения в этой возрастной группе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua