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Перепризначений після вотуму недовіри прем’єр Швеції обрав в уряд тих самих міністрів

П'ятниця, 9 липня 2021, 14:19

Соціал-демократ Стефан Левен, знову обраний прем’єром після парламентського вотуму недовіри, обрав до нового уряду тих самих міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Левен, який 7 липня отримав достатню підтримку у парламенті для поновлення на посаді прем’єра, оголосив список міністрів вранці 9 липня. У ньому не виявилося нових імен.

У тому числі зберігає свою посаду міністерка закордонних справ Анн Лінде, яка зараз також очолює ОБСЄ та в рамках останнього візиту їздила на схід України.

Нагадаємо, 21 червня парламент Швеції вперше в історії країни висловив недовіру прем’єр-міністру Стефану Левену, проти прем’єра проголосували чотири політичні сили. З ініціативою вотуму недовіри окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стала відмова "лівих" підтримати послаблення контролю за цінами за оренду житла.

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Після того, як лідер консерваторів не отримав підтримки в якості прем'єр-міністра, спікер запросив Левена спробувати сформувати новий уряд.

Рішення може принаймні тимчасово покласти край новому політичному безладу, що виник внаслідок виборів 2018 року, які призвели до майже рівномірно збалансованого парламенту та великих вигод для антиіміграційних "Шведських демократів", з якими кілька інших партій відмовляються мати справу 

Хоча Левен набрав достатню кількість голосів для повернення на посаду прем’єра, йому, як і раніше, буде бракувати підтримки для прийняття його законопроєктів про бюджет.

Він вже заявив, що знову подасть у відставку, якщо його бюджет не зможе пройти через парламент.

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Швеція
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