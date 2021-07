Перепризначений після вотуму недовіри прем’єр Швеції обрав в уряд тих самих міністрів

Соціал-демократ Стефан Левен, знову обраний прем’єром після парламентського вотуму недовіри, обрав до нового уряду тих самих міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Левен, який 7 липня отримав достатню підтримку у парламенті для поновлення на посаді прем’єра, оголосив список міністрів вранці 9 липня. У ньому не виявилося нових імен.

У тому числі зберігає свою посаду міністерка закордонних справ Анн Лінде, яка зараз також очолює ОБСЄ та в рамках останнього візиту їздила на схід України.

Thank you @SwedishPM for the confidence to continue to serve as Minister for Foreign Affairs. Our feminist foreign policy will help, in cooperation with others, to increase security & safety, in our neighbourhood and globally. This is how we protect fundamental democratic rights. pic.twitter.com/6KR6LLJxeK