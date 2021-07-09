Переизбранный после вотума недоверия премьер Швеции выбрал в правительство тех же министров

Социал-демократ Стефан Лёвен, вновь избранный премьером после парламентского вотума недоверия и отставки, выбрал в новое правительство тех же министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Лёвен, который 7 июля получил достаточную поддержку в парламенте для восстановления в должности премьера, объявил список министров утром 9 июля. В нем не оказалось новых имен.

В том числе сохраняет свою должность министр иностранных дел Анн Линде, которая сейчас также возглавляет ОБСЕ и в рамках последнего визита ездила на восток Украины.

Thank you @SwedishPM for the confidence to continue to serve as Minister for Foreign Affairs. Our feminist foreign policy will help, in cooperation with others, to increase security & safety, in our neighbourhood and globally. This is how we protect fundamental democratic rights. pic.twitter.com/6KR6LLJxeK — Ann Linde (@AnnLinde) July 9, 2021

Напомним, 21 июня парламент Швеции впервые в истории страны выразил недоверие Стефану Лёвену, против премьера проголосовали четыре политические силы. С инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Основным поводом стал отказ "левых" поддержать ослабление контроля за ценами на аренду жилья.

После того, как лидер консерваторов не получил поддержки в качестве премьер-министра, спикер пригласил Лёвена попытаться сформировать новое правительство.

Решение может по крайней мере временно предотвратить политический хаос, возникший в результате выборов 2018 года, которые привели к почти равномерно сбалансированному парламенту и большим выгодам для антиимиграционных "Шведских демократов",с которыми несколько других партий отказываются иметь дело.

Хотя Лёвен набрал достаточное количество голосов для возвращения на пост премьера, ему, как и раньше, будет не хватать поддержки для принятия его законопроектов о бюджете. Он уже заявил, что снова подаст в отставку, если его бюджет не сможет пройти через парламент.