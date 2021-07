Переизбранный после вотума недоверия премьер Швеции выбрал в правительство тех же министров

Социал-демократ Стефан Лёвен, вновь избранный премьером после парламентского вотума недоверия и отставки, выбрал в новое правительство тех же министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Лёвен, который 7 июля получил достаточную поддержку в парламенте для восстановления в должности премьера, объявил список министров утром 9 июля. В нем не оказалось новых имен.

В том числе сохраняет свою должность министр иностранных дел Анн Линде, которая сейчас также возглавляет ОБСЕ и в рамках последнего визита ездила на восток Украины.

Thank you @SwedishPM for the confidence to continue to serve as Minister for Foreign Affairs. Our feminist foreign policy will help, in cooperation with others, to increase security & safety, in our neighbourhood and globally. This is how we protect fundamental democratic rights. pic.twitter.com/6KR6LLJxeK