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Прем’єр Албанії винуватить націоналізм у затримці з розширенням ЄС на Балкани

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:55

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що, на його думку, відродження націоналізму в Європі стримує плани щодо розширення Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Все змінилося і змінилося в неправильному напрямку для всіх нас", - сказав прем'єр-міністр Еді Рама в п'ятницю, виступаючи на конференції поблизу Афін.

"Колись нам казали, що цей процес, процес інтеграції, ... якось придушить балканський націоналізм", - зазначив Рама. "Але вгадайте що трапилось? Сьогодні ми є заручниками європейського націоналізму. І це сумно. Це дуже сумно" – додав він.

До Західних Балкан зараховують Сербію, Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Північну Македонію, Албанію та Косово.

Албанія та Північна Македонія вже офіційно є країнами-кандидатами, а з Сербією і Чорногорією тривають перемовини щодо членства. 

Минулого року Чехія та Словаччина заблокували ухвалення документа щодо прогресу у розширенні ЄС. 

Для євроінтеграції Північної Македонії створюють проблеми претензії Болгарії щодо історії, мови та ідентичності. 

У затримці євроінтеграції регіону вбачають ризики через те, що одночасно свій вплив на Балканах намагаються посилити Росія, Туреччина і Китай.

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Албанія
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