Премьер Албании обвиняет национализм в задержке с расширением ЕС на Балканы

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что, по его мнению, возрождение национализма в Европе сдерживает планы по расширению Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Все изменилось и изменилось в неправильном направлении для всех нас", - сказал премьер-министр Эди Рама в пятницу, выступая на конференции близ Афин.

"Когда нам говорили, что этот процесс, процесс интеграции ... как-то подавит балканский национализм", - отметил Рама. "Но угадайте что случилось? Сегодня мы являемся заложниками европейского национализма. И это печально. Это очень печально ", - добавил он.

К Западным Балканам причисляют Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Албанию и Косово.

Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры относительно членства.

В прошлом году Чехия и Словакия заблокировали принятие документа о прогрессе в расширении ЕС.

Для евроинтеграции Северной Македонии создают проблемы претензии Болгарии по истории, языка и идентичности.

В задержке евроинтеграции региона видят риски из-за того, что одновременно свое влияние на Балканах пытаются усилить Россия, Турция и Китай.