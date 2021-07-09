Курорти Іспанії хочуть повернути комендантську годину через спалах заражень

В Іспанії Канарські острови та середземноморський регіон Валенсія звернулися до уряду з проханням повернути комендантську годину, щоб протидіяти зростаючому рівню зараження COVID-19 серед невакцинованих молодих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останні місяці в цілому по країні нових випадків стало менше, але їх кількість почала зростати з середини червня, що спричинене більш заразним варіантом "Дельта" та більшим спілкуванням серед молоді.

Кількість госпіталізацій почала зростати, але залишається набагато нижчою за рівень, який спостерігався на початку цього року.

Щоденна смертність зменшується з квітня, оскільки найбільш вразливі групи, такі як люди похилого віку та люди з супутніми захворюваннями, були щеплені.

Оскільки в травні закінчився режим надзвичайного стану, за відповідь на COVID-19 відповідають регіональні органи, але їм потрібні дозволи суду або уряду для суворих заходів, таких як локдаун, заборона на поїздки та комендантська година.

Регіональний уряд Канарських островів заявив, що попросить Верховний суд дозволити комендантську годину з 0.30 до 6.00 на Тенеріфе, де найвищий рівень захворюваності на коронавірус на островах.

Захищаючи цей захід, регіональний лідер Анхель Віктор Торрес у п'ятницю заявив, що це дозволить запобігти скупченню натовпів протягом вихідних.

"Тиск на лікарні починає зростати. На Тенеріфе наповненість відділень інтенсивної терапії становить близько 15%, а молодь потрапляє в реанімацію", - сказав він.

Валенсія, де знаходиться популярний курорт Бенідорм, і центральний регіон Кастилія та Леон, вже просили у центрального уряду про комендантську годину, але міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас заявила в середу, що це не розглядається.

Як повідомлялося, німецький Інститут Роберта Коха, одна з центральних установ при МОЗ Німеччини, повернув Іспанію до "червоної зони" через поширеність штаму коронавірусу "Дельта" та стрімке зростання кількості заражень.