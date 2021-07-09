Курорты Испании хотят вернуть комендантский час из-за вспышки заражений

В Испании Канарские острова и средиземноморский регион Валенсия обратились к правительству с просьбой вернуть комендантский час, чтобы противодействовать растущему уровню заражения COVID-19 среди невакцинированных молодых людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние месяцы в целом по стране новых случаев стало меньше, но их количество начало расти с середины июня, что вызвано более заразным вариантом "Дельта" и большим общением среди молодежи.

Количество госпитализаций начала расти, но остается намного ниже уровня, который наблюдался в начале этого года.

Ежедневная смертность уменьшается с апреля, поскольку наиболее уязвимые группы, такие как пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, были привиты.

Поскольку в мае закончился режим чрезвычайного положения, за борьбу с COVID-19 отвечают региональные органы, но им нужны разрешения суда или правительства для суровых мер, таких как локдаун, запрет на поездки и комендантский час.

Региональное правительство Канарских островов заявило, что попросит Верховный суд разрешить комендантский час с 0.30 до 6.00 на Тенерифе, где самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом на островах.

Защищая это мероприятие, региональный лидер Анхель Виктор Торрес в пятницу заявил, что это позволит предотвратить скопление толп в течение выходных.

"Давление на больницы начинает расти. На Тенерифе наполненность отделений интенсивной терапии составляет около 15%, а молодежь попадает в реанимацию", - сказал он.

Валенсия, где находится популярный курорт Бенидорм, и центральный регион Кастилия и Леон, уже просили у центрального правительства о комендантском часе, но министр здравоохранения Каролина Дариас заявила в среду, что это не рассматривается.

Как сообщалось, немецкий Институт Роберта Коха, одно из центральных учреждений при Минздраве Германии, вернул Испанию в "красную зону" из-за распространенности штамма коронавируса "Дельта" и стремительного роста количества заражений.