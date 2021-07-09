Дипрадник Порошенка розповів, як варто Зеленському скористатись майбутнім візитом до США
На даний час президент США Джо Байден більше сфокусований на відновленні трансатлантичної єдності, аніж українських питаннях, але майбутній візит Володимира Зеленського до Вашингтона може стати шансом підвищити пріоритетність України.
Таку думку в інтерв’ю "Європейській правді" висловив Костянтин Єлісєєв, дипломатичний радник Петра Порошенка під час його президентства.
На його думку, в адміністрації Байдена поки не сформувалась чітка стратегія щодо розбудови відносин з Україною, але є бачення, як покращити відносини з ЄС і "полагодити" їх після років президентства Дональда Трампа, що означає, у тому числі, небажання "нервувати" Німеччину.
"На сьогодні Байден більше думає про відновлення і посилення трансатлантичної єдності - давайте називати речі своїми іменами, - ніж над тим, щоб якось притягнути до євроатлантичних структур Україну. Але я не став би посипати голову попелом. Це ще нічого не втрачено, це початок. І тут виникає питання: А що зробила Україна, щоб у Байдена не було дилеми — або Німеччина, або Україна? Таку дилему потрібно зняти", - зазначає Костянтин Єлісєєв.
На його думку, Україна для, цього повинна довести свою успішність, щоб її підтримка позитивно сприймалася електоратом у США, а також переконати Білий дім, що це необхідно для підтримання безпеки у регіоні і стримування Росії.
"Думаю, що перший крок ми можемо вже зробити під час візиту президента Зеленського до Білого дому. Я вважаю, що це великий шанс, це потужний шанс. І навіть, скажу більше: тут ми можемо або піти далі з американцями і буде ще багато таких візитів з уукраїнсько-американських самітів, або це може бути перший і останній візит президента Зеленського до Вашингтону. І нам треба це все зробити, щоб все таки все було дуже позитивно", - зауважив Костянтин Єлісєєв.
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Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня.
Українська сторона ще не має підтверджених дат візиту президента Володимира Зеленського до США, але до нього активно готуються.