Дипсоветник Порошенко рассказал, как стоит Зеленскому воспользоваться предстоящим визитом в США

Сейчас президент США Джо Байден больше сфокусирован на восстановлении трансатлантического единства, чем украинских вопросах, но предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон может стать шансом повысить приоритетность Украины.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал Константин Елисеев, дипломатический советник Петра Порошенко во время его президентства.

По его мнению, в администрации Байдена пока не сформировалась четкая стратегия по развитию отношений с Украиной, но есть видение, как улучшить отношения с ЕС и "починить" их после лет президентства Дональда Трампа, что означает, в том числе, нежелание "нервировать" Германию .

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"На сегодня Байден больше думает о восстановлении и усилении трансатлантического единства - давайте называть вещи своими именами, - чем над тем, чтобы как-то привлечь в евроатлантические структуры Украину. Но я не стал бы посыпать голову пеплом. Это еще ничего не потеряно, это начало. И тут возникает вопрос: А что сделала Украина, чтобы у Байдена не было дилеммы - или Германия, или Украина? Такую дилемму нужно снять", - отмечает Константин Елисеев.

По его мнению, Украина для этого должна доказать свою успешность, чтобы её поддержка положительно воспринималась электоратом в США, а также убедить Белый дом, что это необходимо для обеспечения безопасности в регионе и сдерживания России.

"Думаю, что первый шаг мы можем сделать во время визита президента Зеленского в Белый дом. Я считаю, что это большой шанс, это мощный шанс. И даже скажу больше: здесь мы можем или пойти дальше с американцами и будет еще много таких визитов и украинско-американских саммитов, или это может быть первый и последний визит президента Зеленского в Вашингтон. И нам нужно сделать всё, чтобы все-таки всё было очень позитивно", - отметил Константин Елисеев.

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Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречей Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Украинская сторона еще не имеет подтвержденных дат визита президента Владимира Зеленского в США, но к нему активно готовятся.