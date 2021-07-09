НАТО помиляється, коли озирається на Москву щодо членства України - Єлісєєв

Країнам-членам НАТО не варто озиратися на Кремль, ухвалюючи рішення про наступні етапи зближення України з Альянсом, тому що це тільки допоможе Росії протидіяти руху України до НАТО.

Таку думку в інтерв’ю "Європейській правді" висловив Костянтин Єлісєєв, дипломатичний радник Петра Порошенка під час його президентства.

Він зауважив, що Росія неодмінно продовжить працювати проти членства України в НАТО, і в діалозі з партнерами важливо пояснювати, що їхні вагання з приводу зближення з Україною через небажання дратувати Росію тільки посилюватимуть "апетити" Кремля.

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"Тут треба чітко і аргументовано казати партнерам: чим більше ви вагаєтеся, чим більше ви, як-то кажуть, "чухаєте потилицю", тим більше ви посилюєте апетит у Росії протидіяти нашій інтеграції до НАТО… Я в цій ситуації діяв би за принципом - хоча це не дуже дипломатично - "клин клином вибивають". Чим скоріше НАТО нам дасть ПДЧ і членство, тим швидше Росія заспокоїться", - зазначив Костянтин Єлісєєв.

Він додав, що західні партнери завжди "озиралися" на Росію та навів приклад, що деякі країни ЄС вже після Майдану вагались підписувати Угоду про асоціацію, побоюючись реакції Кремля.

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