НАТО ошибается, оглядываясь на Москву по поводу членства Украины - Елисеев

Странам-членам НАТО не стоит оглядываться на Кремль, принимая решение о последующих этапах сближения Украины с НАТО, потому что это только поможет России противостоять движению Украины в НАТО.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал Константин Елисеев, дипломатический советник Петра Порошенко во время его президентства.

Он отметил, что Россия непременно продолжит работать против членства Украины в НАТО, и в диалоге с партнерами важно объяснять, что их колебания по поводу сближения с Украиной из-за нежелания раздражать Россию только усилят "аппетиты" Кремля.

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"Здесь надо четко и аргументировано говорить партнерам: чем больше вы колеблетесь, чем больше вы, как говорится, "чешете затылок", тем больше вы усиливаете аппетит России противодействовать нашей интеграции в НАТО ... Я в этой ситуации действовал бы по принципу - хотя это не очень дипломатично - "клин клином вышибают". Чем скорее НАТО нам даст ПДЧ и членство, тем скорее Россия успокоится", - отметил Константин Елисеев.

Он добавил, что западные партнеры всегда действовали с оглядкой на Россию и привел пример, что некоторые страны ЕС уже после Майдана не хотели подписывать Соглашение об ассоциации, опасаясь реакции Кремля.

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