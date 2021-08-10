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У Румунії розбився легкий літак, двоє поранених

Вівторок, 10 серпня 2021, 14:23

Біля містечка Кітіла, що поруч з Бухарестом, вдень 10 серпня розбився легкий літак. Двоє людей на його борту отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Приватний літак впав у полі за містом. Після повідомлення про інцидент туди вирушили три пожежні машини, три швидкі та гелікоптер. 

 

Двоє пасажирів літака, 38-річний та 72-річний чоловіки, отримали травми, але були у свідомості. Одного з них госпіталізували гелікоптером, іншого - швидкою. 

 

Про ймовірні причини аварії наразі не повідомляється. 

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