В Румынии разбился легкий самолет, двое раненых

У городка Китила, что рядом с Бухарестом, днем 10 августа разбился легкий самолет. Два человека на борту получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Частный самолет упал в поле за городом. После сообщения об инциденте туда отправились три пожарные машины, три скорых и вертолет.

Двое пассажиров самолета, 38-летний и 72-летний мужчины, получили травмы, но были в сознании. Одного из них увезли в больницу на вертолете, другого - в автомобиле скорой помощи.

О вероятных причинах аварии пока не сообщается.