В Румынии разбился легкий самолет, двое раненых
Вторник, 10 августа 2021, 14:23
У городка Китила, что рядом с Бухарестом, днем 10 августа разбился легкий самолет. Два человека на борту получили травмы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Частный самолет упал в поле за городом. После сообщения об инциденте туда отправились три пожарные машины, три скорых и вертолет.
Двое пассажиров самолета, 38-летний и 72-летний мужчины, получили травмы, но были в сознании. Одного из них увезли в больницу на вертолете, другого - в автомобиле скорой помощи.
О вероятных причинах аварии пока не сообщается.
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