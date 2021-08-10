У Німеччині машиністи локомотивів оголосили дводенний страйк 

У Німеччині профспілка машиністів локомотивів GDL закликала своїх членів до страйку, що призведе до тимчасового зупинення сполучення на Deutsche Bahn.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Рух пасажирських потягів зупинять на дві доби, починаючи з ночі 11 серпня. Машиністи вантажних потягів почали страйкувати ще з вечора. Відновляться перевезення вночі 13 серпня.

Причиною для страйку став тарифний конфлікт з Deutsche Bahn.

Більшість машиністів є членами профспілки, тому страйк загрожує численними скасуваннями й затримками потягів.

Компанія розкритикувала GDL за такі дії без завчасного попередження - про страйк оголосили менш ніж за добу до його початку.

Останній значний страйк працівників Deutsche Bahn відбувся у грудні 2018 року.