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В Германии машинисты локомотивов объявили двухдневную забастовку

Вторник, 10 августа 2021, 15:31

В Германии профсоюз машинистов локомотивов GDL призвал своих членов к забастовке, что приведет к временной остановке сообщения на Deutsche Bahn.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Движение пассажирских поездов остановят на двое суток, начиная с ночи 11 августа. Машинисты грузовых поездов начали бастовать еще с вечера. Возобновятся перевозки ночью 13 августа.

Причиной для забастовки стал тарифный конфликт с Deutsche Bahn.

Большинство машинистов являются членами профсоюза, поэтому забастовка грозит многочисленными отменами и задержками поездов.

Компания раскритиковала GDL за такие действия без предварительного уведомления - о забастовке объявили менее чем за сутки до ее начала.

Последняя значительная забастовка работников Deutsche Bahn состоялась в декабре 2018 года.

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