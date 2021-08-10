Латвія ввела режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю

З середи, 11 серпня, і до 10 листопада у районах Латвії біля білоруського кордону буде діяти режим надзвичайної ситуації, постановив уряд Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Дія режиму пошириться на Лудзенський, Краславський, Аугшдаугавський краї і місто Даугавпілс.

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Прикордонникам буде дозволено використовувати фізичну силу і спеціальні засоби, щоб негайно повертати в Білорусь людей, які незаконно перейшли державний кордон.

Національні збройні сили і Державна поліція допомагатимуть прикордонникам не допускати незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону, а також будуть наказувати нелегальним мігрантам відправлятися назад в Білорусь.

Також військові і поліцейські повинні проводити необхідні заходи, щоб мігранти повернулися в Білорусь.

На території, де діє режим надзвичайної ситуації, структурні підрозділи Державної прикордонної служби та інші установи не прийматимуть заяви про надання статусу біженця або альтернативного статусу.

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Одночасно МВС зазначило, що Національні збройні сили повинні забезпечити місце і інфраструктуру для розміщення осіб, які незаконно перетнули кордон, а також осіб, які прибули з Білорусі та подали заяви про присвоєння статусу біженця або альтернативного статусу.

Як повідомлялося, за останню ніч на латвійсько-білоруському кордоні затримали 65 мігрантів, що прибули через територію Білорусі, а загалом за минулу добу - близько 200.

Прискорене укріплення латвійсько-білоруського кордону коштуватиме Латвії орієнтовно 30 мільйонів євро.

До Литви, куди досі прямували через Білорусь більшість мігрантів, четверту добу поспіль вдалося не впустити жодної людини. Натомість зросла кількість мігрантів на кордонах Латвії та Польщі.

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