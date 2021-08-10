Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

Со среды, 11 августа, и до 10 ноября в районах Латвии у белорусской границы будет действовать режим чрезвычайной ситуации, постановило правительство Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Действие режима распространится на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс.

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Пограничникам будет разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы немедленно возвращать в Беларусь людей, которые незаконно перешли государственную границу.

Национальные вооруженные силы и Государственная полиция будут помогать пограничникам не допускать незаконное пересечение латвийско-белорусской границы, а также будут приказывать нелегальным мигрантам отправляться обратно в Беларусь.

Также военные и полицейские должны проводить необходимые меры, чтобы мигранты вернулись в Беларусь.

На территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не будут принимать заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

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Одновременно МВД отметил, что Национальные вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения лиц, которые незаконно пересекли границу, а также лиц, прибывших из Беларуси и подали заявления о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.

Как сообщалось, за последнюю ночь на латвийско-белорусской границе задержали 65 мигрантов, прибывших через территорию Беларуси, а всего за прошедшие сутки - около 200.

Ускоренное укрепление латвийско-белорусской границы будет стоить Латвии ориентировочно 30 млн евро.

В Литву, куда до сих пор следовали через Беларусь большинство мигрантов, четвертые сутки подряд удалось не упустить ни одного человека. Зато выросло количество мигрантов на границах Латвии и Польши.

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