У Португалії від COVID щеплюватимуть дітей 12-15 років

Португалія вирішила розширити можливість щеплення вакциною проти COVID-19 на всіх дітей у віці від 12 до 15 років.

Про це у вівторок оголосило головне управління охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рішення ухвалили після декількох днів невизначеності. Спочатку влада думала обмежити щеплення в цій віковій групі тільки дітьми з хронічними захворюваннями.

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Посадовці сумнівались через відсутність даних, але генеральний директор з питань охорони здоров'я Граса Фрейтас заявила, що дослідження в Європейському Союзі і Сполучених Штатах розвіяли сумніви Португалії.

Уроки в школах Португалії відновляться приблизно через чотири тижні. За офіційними оцінками, у віковій групі від 12 до 15 років налічується трохи більше 400 тисяч дітей.

Європейське агентство з лікарських засобів, регулюючий орган ЄС, рекомендувало поширити щеплення вакцинами від Pfizer/BioNTech і Moderna на дітей, старших 12 років.