В Португалии от COVID будут прививать детей 12-15 лет

Португалия решила расширить возможность прививки вакциной против COVID-19 на всех детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом во вторник объявило главное управление здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Решение было принято после нескольких дней неопределенности. Сначала власти думала ограничить прививки в этой возрастной группе только детьми с хроническими заболеваниями.

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Чиновники сомневались из-за отсутствия данных, но генеральный директор по вопросам здравоохранения Граса Фрейтас заявила, что исследования в Европейском Союзе и Соединенных Штатах развеяли сомнения Португалии.

Уроки в школах Португалии восстановятся примерно через четыре недели. По официальным оценкам, в возрастной группе от 12 до 15 лет насчитывается чуть более 400 000 детей.

Европейское агентство по лекарственным средствам, регулирующий орган ЕС, рекомендовал распространить прививки вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna на детей старше 12 лет.