Работники пунктов вакцинации в Польше получат усиленную охрану

Работники пунктов вакцинации в Польше получат статус государственного служащего из соображений безопасности, и их будут усиленно охранять.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Такой шаг связан с частыми случаями агрессии со стороны антивакцинаторов. Тема атак на пункты вакцинации стала предметом дискуссии на заседании правительства 10 августа.

Министр здравоохранения Адам Недзельский предложил увеличить охрану для работников пунктов прививок путем предоставления им статуса государственного служащего, с предложением согласился премьер Матеуш Моравецкий.

"Все работники пунктов прививок, особенно тех, что расположены где-то на улицах, рынках, которым непосредственно могут угрожать потенциальные агрессоры, выполняют очень нужную общественную работу", - отметил премьер.

Атаки на пункты прививок в Польше за последние недели случались несколько раз. В Гродзиску Мазовецком антивакцинаторы устроили драку, в Замостье подожгли санэпидемстанцию.

Премьер анонсировал, что проект закона, по которому работники пунктов прививок получат охрану, попадет в Сейм позже после четверга.